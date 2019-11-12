Дым от лесных пожаров в Австралии виден из космоса - NASA

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облако дыма от более чем 100 лесных пожаров в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд видно из космоса. Это можно наблюдать на снимке, выпущенном американским космическим агентством NASA, сообщает CNN .

На опубликованной NASA фотографии виден густой дым над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией. "Сильные западные ветры способствуют распространению огня и перемещают дым на несколько сотен километров в море", - говорится в заявлении агентства.

В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде объявлено чрезвычайное положение в связи с пожарами, около половины из которых вышли из-под контроля. Власти этих двух штатов попросили местное население быть готовыми к экстренной самостоятельной эвакуации, поскольку большая часть пожарных сейчас занята тушением огня. Общая площадь возгораний по состоянию на 11 ноября составляла почти 1 млн га.

Министр по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса Дэвид Элиот отметил, что на текущей неделе ситуация с пожарами в Австралии может обрести катастрофический характер, поскольку синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду с сильными порывистыми ветрами. Из-за задымления уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Сиднея достиг критических отметок. 12 ноября из-за лесных пожаров по всей стране закрыты более 600 школ. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере три человека и сотни животных.-0-