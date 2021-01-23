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23 января 2021, 00:37

Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавируса может приводить к большей летальности

Фото AP
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

"Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности", - отметил глава правительства Соединенного Королевства.

В свою очередь научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что "в случае с до сих пор известными штаммами из одной тысячи человек, инфицированных коронавирусом, в среднем умирают 10 человек". "Однако новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из одной тысячи", - заявил он, уточнив, что речь пока идет о предварительных данных.

Говоря о более высокой трансмиссивности "британской" мутации коронавируса, Джонсон также указал на тот факт, что число госпитализированных в королевстве в данный момент почти на 80% выше пика первой волны. По его словам, в настоящее время в больницах находятся 38,5 тыс. человек. При этом премьер-министр подчеркнул, что используемые в стране вакцины от коронавируса "остаются эффективными в случае с новым штаммом".

О том, что "британский" вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, Джонсон впервые проинформировал на экстренной пресс-конференции 19 декабря на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране. Эта мутация, согласно Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран мира. В связи с этим многие страны ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Правительство Великобритании было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении нового, уже третьего по счету, карантина. Максимально жесткие ограничительные меры способствовали снижению числа новых случаев заражения, однако показатели смертности по-прежнему остаются на высоком уровне. На текущей неделе в королевстве дважды обновлялся антирекорд по числу летальных исходов в сутки. Всего число умерших из-за коронавируса в королевстве составляет 95 981, что является крупнейшим показателем в Европе.

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