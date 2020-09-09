Эффект вакцинации от COVID-19 в полной мере проявится не ранее 2022 года - ВОЗ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса в полной мере проявится в мире не ранее 2022 года, поскольку потребуется время для приобретения коллективного иммунитета. С таким прогнозом выступила на брифинге в Женеве главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

"Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным. Это действительно замедлит передачу инфекции. Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену", - сказала Сумья Сваминатан.

Поскольку нужно испытать разрабатываемые сейчас в мире вакцины, а также запустить их лицензирование и производство, она назвала середину 2021 года оптимистичным сроком доставки ограниченного числа доз в страны. Вместе с тем эксперт обратила внимание на большой прогресс, достигнутый в тестировании на коронавирус и антитела.

"Цены на тестирование снижаются, и возможно, очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступны даже для самотестирования", - отметила она. Это приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией, считает Сумья Сваминатан. Она напомнила: чем быстрее выявлена болезнь, тем выше шансы на надлежащее лечение и предотвращение осложнений. "Именно повысившейся доступностью тестирования объясняется факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале пандемии", - заключила эксперт.-0-