Эффективность вакцины "Спутник V" в выработке клеточного иммунитета близка к 100%

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" по выработке клеточного иммунитета после вакцинации близка к 100%. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова, сообщает ТАСС.

По ее словам, иммунологическая эффективность вакцины в плане гуморального иммунного ответа превышает 98%, по клеточному иммунитету она стремится к 100%.

Дарья Егорова также отметила, что по промежуточному анализу данных пострегистрационных исследований эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составляет более 91%. "Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста", - заявила она.

Кроме того, по словам Дарьи Егоровой, в ходе пострегистрационных исследований не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного явления от вакцины, а также случаев смерти, связанных с введением препарата.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.-0-