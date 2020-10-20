Эфиопия переживает сильнейшее за 25 лет нашествие саранчи

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в Эфиопии наблюдается самое серьезное за последние 25 лет нашествие саранчи. Об этом сообщает CNN.

По данным экспертов, с января саранча истребила в Эфиопии около 200 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что поставило под угрозу запасы продовольствия в этой стране. Рой саранчи на площади 1 км способен потреблять за день такое же количество пищи, как 35 тыс. человек. Это насекомое может преодолевать до 150 км в сутки.

"Это самая большая проблема в Эфиопии в настоящее время, и мы работаем над ее решением вместе с нашими партнерами, такими как ФАО", - заявил представитель Организации по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке Стивен Нджока.

По мнению ФАО, единственный способ борьбы с полчищами пожирающих все насекомых - распыление инсектицидов с самолетов. Стаи саранчи образовались в Йемене, а затем перелетели через Красное море в Эфиопию и Сомали. В связи с тем, что в Йемене наблюдается напряженная обстановка из-за затяжного конфликта, истребить полчища насекомых в регионе, где они зародились, было невозможно. Аномально сильные дожди, прошедшие ранее в Эфиопии, лишь ускорили распространение и размножение саранчи.

Всемирный банк подсчитал, что ущерб, нанесенный Восточной Африке и Йемену нашествием насекомых-вредителей в 2020 году, может достичь $8,5 млрд. Ситуация усугубляется пандемией коронавируса, из-за которой во многих странах нарушились механизмы поставок продовольствия и выросли цены на продукты. При этом ожидается, что в следующем году полчища саранчи продолжат терроризировать пострадавшие в 2020-м регионы.-0-