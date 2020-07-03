Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от признания вины. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев телеканалу "Москва-24", сообщает ТАСС.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", - сказал адвокат в эфире телеканала.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.-0-