Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, до 22 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, суд отказал актеру в двухчасовых прогулках, рассказал адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев в ходе предварительного слушания попросил суд не назначать Ефремову домашний арест и разрешить ему двухчасовые прогулки.

Как сообщили ТАСС в суде, первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа.-0-