16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет прекратит авиасообщение с 19 по 31 марта в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Гостиницы в стране до конца марта будут закрыты, однако туристы, которые находятся в Египте, смогут завершить свой отпуск. Об этом во время телевизионной пресс-конференции 16 марта заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.

Премьер заверил, что стратегических запасов основных сырьевых товаров хватит на месяцы и людям не нужно запасаться.-0-