Египет разрешил вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну без ПЦР-тестов

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Об этом объявило в среду Министерство здравоохранения и народонаселения страны, сообщает ТАСС.

"Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта, - приводит газета Al Ahram заявление ведомства. - Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины ("Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson". "Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются", - отмечается в коммюнике Минздрава.

При этом разрешение касается стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". В случае если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

В Египте ситуация с новым коронавирусом несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 37 человек.-0-