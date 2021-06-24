Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Ясно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:13 Объем прямых инвестиций Китая в страны инициативы "Один пояс - один путь" превысил $130 млрд В мире
08:04 Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре Общество
07:59 Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено Регионы
07:54 Артисты Театра эстрады выступят на фестивале песни и музыки "Днепровские голоса в Дубровно" Афиша
07:44 Египет разрешил вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну без ПЦР-тестов В мире
07:35 ГАИ Гомельской области отработает автодороги Р31 и Р82 Регионы
07:20 Умер бывший президент Филиппин Бенигно Акино В мире
07:14 Ярмарка вакансий пройдет в Брестском районе Регионы
07:03 В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике Общество
07:00 Лукашенко: сотрудничество с Мальтийским орденом имеет особое значение для Беларуси Президент
07:00 Картина дня: открытие выставки MILEX, индийский штамм и температурные рекорды Общество
00:39 Всех потребителей в Могилевской и Витебской областях обеспечат электроэнергией к 2-3 часам ночи - "Белэнерго" Регионы
00:24 В Греции за сутки выявили 520 новых случаев коронавируса В мире
00:12 Определились все пары 1/8 финала футбольного чемпионата Европы Спорт
00:04 Предварительно аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям - Мелешкин Регионы
23.06.21
23.06.21 23:30 ФОТОФАКТ: Грозовой фронт накрыл Гродно Регионы
23.06.21 23:22 ФОТОФАКТ: Могилев сейчас: в город возвращается электричество Регионы
23.06.21 23:10 Могилевэнерго: последствия аварийного отключения электроэнергии в Могилеве в ближайшее время будут полностью ликвидированы Регионы
23.06.21 23:09 Загорание на Лукомльской ГРЭС ликвидировано Происшествия
23.06.21 23:07 Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей  Регионы
23.06.21 22:49 Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение - МЧС Регионы
23.06.21 22:45 Старовойтов: все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам Общество
23.06.21 22:42 В Могилеве дали свет Регионы
23.06.21 22:36 Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях Регионы
23.06.21 22:26 МЧС сообщило о пожаре на Лукомльской ГРЭС Происшествия
23.06.21 22:17 В Могилеве и близлежащих к городу районах пропали свет и вода Регионы
23.06.21 21:52 Испанцы помогли футболистам Украины попасть в 1/8 финала Евро-2020 Спорт
23.06.21 21:49 Футболисты "Ислочи" не смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Беларуси Спорт
23.06.21 21:45 Канадский форвард Тэйлор Бек перешел в ХК "Динамо-Минск" Спорт
23.06.21 21:15 БГПУ удостоен премии EEUA-2021 Ассоциации восточно-европейских университетов Общество
Все новости
Все новости
В мире
24 июня 2021, 07:44

Египет разрешил вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну без ПЦР-тестов

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Об этом объявило в среду Министерство здравоохранения и народонаселения страны, сообщает ТАСС.

"Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта, - приводит газета Al Ahram заявление ведомства. - Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины ("Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson". "Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются", - отмечается в коммюнике Минздрава.

При этом разрешение касается стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". В случае если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

В Египте ситуация с новым коронавирусом несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 37 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация Египет здравоохранение туризм
Новости рубрики В мире
Фото из архива Объем прямых инвестиций Китая в страны инициативы "Один пояс - один путь" превысил $130 млрд
Бенигно Акино. Фото AP Умер бывший президент Филиппин Бенигно Акино
Фото из архива В Греции за сутки выявили 520 новых случаев коронавируса
Фото rt.com В Израиле из-за роста заболеваемости COVID-19 снова ввели ограничительные меры
Фото ТАСС В России заболеваемость COVID за прошлую неделю возросла на 30%, смертность - на 21,3%
Улан-удэ. Фото ТАСС В Бурятии вводят жесткий локдаун
Главное
Лукашенко в Брестской крепости: мы родную землю и суверенитет никому не отдадим
Головченко: MILEX - хорошо узнаваемый бренд
В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике
Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов
Топ-новости
Картина дня: открытие выставки MILEX, индийский штамм и температурные рекорды
Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары
Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии
Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений
Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.