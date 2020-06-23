Египет ведет консультации с Европой, чтобы помешать вторжению Турции в ливийский Сирт

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Египта проводит консультации со странами Европы, чтобы не допустить любого возможного турецкого вторжения в стратегически важный ливийский город Сирт, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Также сообщается, что европейские государства уже направили предупреждения Анкаре с призывом воздержаться от попыток вторгнуться помимо Сирта в нефтяные районы Ливии. Кроме того, страны НАТО поддерживают прекращение военных действий и уход Турции из Сирта. Источники телеканала также говорят о возможной отправке международных наблюдателей для обеспечения режима прекращения огня.

20 апреля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил возможности военного вмешательства в Ливию, в том числе для обеспечения безопасности границ Египта. Он отметил, что египетские войска выдвинутся, если об этом попросят ливийцы. Египетский лидер также обещал при необходимости вооружать и обучать ливийские племена и предупредил заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) и поддерживающую его Турцию о том, что Каир не позволит никому захватить стратегически важные и находящиеся сейчас под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, назвав их красной линией, которую не дозволено пересекать.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Халифой Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь в виде оружия и живой силы извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы Ливии.-0-