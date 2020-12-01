Эйфелева башня откроется для посетителей 16 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелева башня, которая была закрыта в конце октября из-за пандемии, 16 декабря примет первых посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парижской достопримечательности.

"Мы рады объявить об открытии Эйфелевой башни с 16 декабря 2020 года. Забронируйте билеты на сайте прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Достопримечательность будет доступна для туристов с 10.30 до 18.30 по парижскому времени. "Чтобы приветствовать посетителей в наилучших условиях, будут приняты самые строгие меры санитарной безопасности", - подчеркивается на сайте.

Эйфелева башня, как и другие достопримечательности, закрылась для посетителей в конце октября после введения во Франции режима самоизоляции на фоне роста случаев заражения коронавирусом. По этой же причине башня была закрыта и в середине марта на два месяца.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении озвучил решение об отмене с 28 ноября некоторых ограничений.

По последним данным, с начала пандемии во Франции зарегистрировано более 2,2 млн случаев инфицирования. Свыше 52 тыс. человек умерли в стране с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.-0-