ЕК предложила изменить правила Шенгенской зоны из-за пандемии и миграционного кризиса

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением реформировать Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции и миграционного кризиса. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, сообщает ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает обновленные правила для оптимизации управления Шенгенской зоной… Новые правила представляют общие инструменты более эффективного управления внешними границами в случае кризиса сферы здравоохранения, основываясь на уроках пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Реформы, в частности, предполагают сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, ЕК рассматривает возможность продлить сроки регистрации заявок беженцев на получение убежища до четырех недель, а также рассматривать их заявки прямо на границе, отмечается в пресс-релизе.

Ранее Франция выразила намерение изменить правила Шенгенской зоны для улучшенной координации в борьбе с нелегальной миграцией.-0-