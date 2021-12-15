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15 декабря 2021, 08:46

ЕК предложила изменить правила Шенгенской зоны из-за пандемии и миграционного кризиса

Фото Pool via AP
Фото Pool via AP

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением реформировать Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции и миграционного кризиса. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, сообщает ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает обновленные правила для оптимизации управления Шенгенской зоной… Новые правила представляют общие инструменты более эффективного управления внешними границами в случае кризиса сферы здравоохранения, основываясь на уроках пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Реформы, в частности, предполагают сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, ЕК рассматривает возможность продлить сроки регистрации заявок беженцев на получение убежища до четырех недель, а также рассматривать их заявки прямо на границе, отмечается в пресс-релизе.

Ранее Франция выразила намерение изменить правила Шенгенской зоны для улучшенной координации в борьбе с нелегальной миграцией.-0-

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