ЕК приняла стратегию по защите европейских компаний от иностранного влияния

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия приняла стратегию по защите европейских компаний, ослабевших из-за ситуации с коронавирусом, от иностранного влияния. Такая информация содержится в видео-обращении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в ее Twitter-аккаунте.

По словам главы Еврокомиссии, коронавирус оказал сильнейшее влияние на экономику, из-за чего многие компании ослабли и требуют поддержки. Особого внимания, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, заслуживают такие направления, как здравоохранение, медицинские исследования и стратегическая инфраструктура.

В связи с этим, ЕК выпустила новые руководящие принципы, которые защищают компании и инфраструктуру от иностранного поглощения.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС по-прежнему открыт для прямых иностранных инвестиций, однако при этом все же важно знать, какие именно компании инвестируют из-за рубежа и с какой целью.-0-