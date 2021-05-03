ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

3 мая, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия предлагает (государствам ЕС. - Прим. ТАСС) разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.

Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере.-0-