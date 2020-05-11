ЕК рекомендует авиакомпаниям и турфирмам выдавать ваучеры сроком действия от года

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия планирует рекомендовать авиаперевозчикам и туристическим фирмам из ЕС выдавать потребителям, чьи рейсы и путешествия были отменены в связи с пандемией коронавируса нового типа, ваучеры сроком действия не менее 12 месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕК. Годовые ваучеры будут гарантировать предоставление услуги, аналогичной той, которую клиент уже оплатил. Те, кто не согласен с такой альтернативой, могут запросить возврат потраченных средств. В ЕС также намерены рекомендовать властям стран - членов союза подкрепить ваучеры частных компаний гарантиями, чтобы убедить потребителей воспользоваться ими вместо возврата денег. По данным Reuters, ЕК отказалась от выпуска специального акта после того, как Германия и другие страны призвали ЕС приостановить действие правил, обязующих авиакомпании и турфирмы предоставить полное возмещение средств за отмененные рейсы и поездки. Отмечается, что Еврокомиссия обнародует рекомендации в течение недели.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!