ЕК рекомендует начать поэтапное открытие внешних границ ЕС с 1 июля

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует государствам - членам ЕС отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на официальном сайте ЕК.

"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается критической, ЕК не предлагает общего снятия ограничения на поездки (в Евросоюз) на данном этапе. Ограничение должно быть снято для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора объективных критериев, включая ситуацию со здоровьем", - говорится в документе.

Еврокомиссия также предложила расширить категории граждан из третьих стран, которым будет разрешен въезд в страны ЕС. В частности, ЕК рекомендует разрешить въезд иностранным студентам.

ЕК также призывает страны ЕС возобновить визовые операции после открытия внешних границ.

Как заявила еврокомиссар Илва Йоханссон, после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри шенгенской зоны будет предложен четкий и гибкий подход к устранению ограничений на въезд из третьих стран. "Международные поездки являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей. Несмотря на то, что нам всем придется сохранять осторожность, настало время предпринять конкретные меры для снятия ограничений со стран, чья ситуация в здравоохранении аналогична ситуации в ЕС".

В ЕК также отметили, что поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, смогут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства - члены ЕС координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. В связи с этим необходимо согласовать общий список государств, не входящих в ЕС, гражданам которых будет разрешен въезд.

Отмечается, что ограничения на въезд следует сначала снять со стран, где эпидемиологическая ситуация аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Список таких стран будет регулярно обновляться.-0-