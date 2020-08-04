ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны ЕС могут вернуться к вопросу о повторном закрытии границ.

"Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед", - сказал он.

По словам представителя ЕК, любые ограничения на свободное передвижение внутри ЕС должны применяться только в тех случаях, когда это строго необходимо. "И они должны быть скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения", - добавил он.

Как сообщалось, страны - члены ЕС открыли внутренние границы 15 июня. С начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 18,3 млн человек, более 693 тыс. умерли.-0-