Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-12" приземлился на севере Китая

17 сентября, Китай /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами благополучно приземлилась в пятницу на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

16 сентября пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем отстыковался от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю.

"Шэньчжоу-12" стартовал с Земли 17 июня с тремя космонавтами: Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Их миссия продолжалась на станции около трех месяцев. За время нахождения на орбите тайконавты совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.-0-