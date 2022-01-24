Экологическая катастрофа: в Перу прошла акция протеста в зоне разлива нефти

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста в районе зоны, пострадавшей от разлива нефти в Перу, собрала более тысячи человек. Манифестанты требовали пересмотра условий работы испанской нефтегазовой компании Repsol в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Манифестация собрала местных жителей и представителей экологических организаций, которые прошли маршем по улицам района Вентанилья, расположенного к северу от Лимы. Центром протестов стали окрестности нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании.
Как информирует Euronews, власти Перу объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации районы к северу от Лимы, пострадавшие от разлива нефти. Режим ЧС введен сроком на три месяца. Испанская нефтегазовая компания Repsol, от которой правительство требует компенсировать ущерб, заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, вызванных извержением подводного вулкана в Королевстве Тонга.
Инцидент произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти, также оказались загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.
В ликвидации последствий экологического бедствия принимают участие около 1,5 тыс. человек. В компании Repsol сообщили, что на данный момент собрано 2 384 куб.м загрязненного песка. Добровольцы, защитники окружающей среды, представители властей и сотрудники зоопарка Лимы объединили усилия, чтобы оказать помощь животным и птицам, пострадавшим от разлива нефти. Среди спасенных - журавли, бакланы, пингвины.-0-