Экономике Германии грозит серьезный спад в случае продления карантинных мер

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкой экономике пока удается держаться на плаву, но она может претерпеть серьезный спад, если меры по сдерживанию распространения коронавируса будут продлены. Об этом заявили в Немецком федеральном банке (Bundesbank), сообщает Reuters.

С осени Германия вводит все более жесткие карантинные ограничения, пытаясь противостоять второй волне COVID-19. За ужесточение локдауна выступает канцлер Ангела Меркель. На этой неделе она проведет встречу с главами федеральных земель для обсуждения более жестких ограничений в свете распространения мутаций COVID-19.

В Немецком федеральном банке заявили, что, если ограничительные меры в Германии будут расширены или ужесточены, стране грозит значительный экономический спад. "Если инфекцию не удастся значительно ослабить, а текущие ограничения на экономическую деятельность сохранятся или даже будут ужесточены, это может привести к значительному снижению (в экономике)", - говорится в ежемесячном отчете банка.

В Немецком федеральном банке также сообщили, что в последние три месяца 2020 года наблюдалось восстановление в промышленности Германии и строительном секторе. Это несколько компенсировало спад в сфере услуг и розничной торговле.-0-