Экс-посол Италии в РФ: создание партнерства от Лиссабона до Владивостока заморожено по вине ЕС

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание партнерства от Атлантики до Тихого океана заморожено по вине Евросоюза. Об этом заявил экс-посол Италии в России, занимавший этот пост до 2021 года, Паскуале Террачано на проходящем в Вероне XIV Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Паскуале Террачано напомнил, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов были большие надежды на сближение Запада и Востока. "Но некоторые страны - члены ЕС сопротивлялись проведению переговоров высокого уровня", - указал он.

Тем не менее даже несмотря на это сопротивление в 2017 году начались контакты на техническом уровне между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. "Это привело к определенным результатам: в 12 секторах было достигнуто сближение стандартов ЕС и ЕАЭС, - констатировал он. - Это небольшой пример того, чего мы могли бы достичь в результате хотя бы минимального партнерства и сотрудничества между ЕС и ЕАЭС".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Работу форума открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии, посвященные последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-