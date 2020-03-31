Экс-президент Народной Республики Конго умер от коронавируса

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Народной Республики Конго (в настоящее время Демократическая Республика Конго) генерал Жоаким Йомби-Опанго умер 30 марта во Франции на 82-м году жизни после инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Международное французское радио RFI со ссылкой на сына генерала Жан-Жака.

"Мой отец, бывший президент Йомби-Опанго умер во второй половине дня в понедельник в американском госпитале коммуны Нейи-сюр-Сен в окрестностях Парижа. Он стал жертвой коронавируса", - приводит Agence France-Presse слова сына экс-президента.

Как сообщает ТАСС, генерал Жоаким Йомби-Опанго, известный прозападными взглядами, стал президентом Народной Республики Конго после того, как 18 марта 1977 года был убит глава государства Мариана Нгуаби. Тогда по решению ЦК Конголезской партии труда (КПТ) власть перешла к Военному комитету партии, во главе которого находился Йомби-Опанго. В должности президента Народной Республики Конго Жоаким Йомби-Опанго был до февраля 1979 года. В 1997 году эмигрировал во Францию.-0-