Экс-президент Украины Порошенко направляется в Киев, где пройдет суд

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в варшавский аэропорт им.Фредерика Шопена. В скором времени он вылетит в Киев, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Экс-главу Украины в аэропорту ожидали несколько десятков журналистов. Отвечая на их вопросы, Петр Порошенко сказал, что не опасается ареста в Киеве. "За мной правда", - сказал он, добавив, что на его стороне и народ Украины. Также политик отметил, что не готовился к аресту.

Ранее Петр Порошенко сообщал о прибытии в Киев 17 января рейсом из Варшавы. На сегодня назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Петр Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на заседание, при этом уверен: нет законных оснований для его ареста. Однако если это все же произойдет, отмечал он, то это нанесет вред прежде всего действующему президенту Украины.

Напомним, бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" УК Украины. Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии политика сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".-0-