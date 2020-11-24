Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавирусной инфекции Институт океанологии им.Ширшова РАН перенес вторую Антарктическую экспедицию, которая должна была отправиться 30 ноября из Калининграда, сообщает ТАСС.

Экспедиция должна была проходить на научно-исследовательском судне "Академик Сергей Вавилов". Из-за роста количества заразившихся COVID-19 по всему миру корабль не смог бы заходить в порты в течение всех 140 суток экспедиции. При этом если бы на борту оказался зараженный коронавирусом нового типа, то экстренную медицинскую помощь ему оказать не смогли бы, поскольку на корабле нет необходимого оборудования.

Основная цель антарктических исследований института - анализ современных климатических тенденций в океане и оценка их влияния на природные комплексы Южного океана. В планах было изучить физическую среду, структуру течений, фронтов, вихрей и термохалинные характеристики водных масс, предопределяющих всю структуру экосистемы и наиболее сильно подверженных изменению и влиянию человека и таких природных факторов, как потепление, таяние льда и так далее. Кроме того, во время экспедиции предполагалось исследовать закономерности распространения и свойства Антарктической донной воды в Атлантике, свидетельствующей об изменении климата Земли в масштабах десятилетий.

"Экспедиция этого года должна была стать продолжением первой Антарктической экспедиции, состоявшейся в 2019-2020 годах и, помимо прочего, была нацелена на подтверждение полученных ранее результатов по изучению ресурсного потенциала антарктического криля, основных промысловых районов и экосистемы на ключевых участках Атлантического сектора Антарктики, включая северную часть моря Уэдделла и пролив Брансфилда", - отметили в институте.

Ученые рассчитывают отправиться в рейс в сезоне 2021-2022 годов.-0-