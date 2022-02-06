Эксперт: у большинства детей нет постковидного синдрома после штамма омикрон

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса омикрон без последствий для организма. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с омикроном, завершается без последствий", - сказала она.
При этом, по словам Руженцовой, у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. "Такие дети должны находиться под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра. При необходимости следует пройти дополнительное обследование", - добавила она.
Ранее Руженцова сообщала, что в целом постковидный синдром после перенесенного штамма омикрон сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания, вызванного дельта-штаммом.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.-0-