Эксперт заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на мутации вируса. Об этом сказал в пятницу журналистам заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Запас прочности у вакцин такой, что, в принципе, это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными", - сказал Дедков.

По его словам, происходящие изменения в структуре генома коронавируса "не влияют драматически на антигенную структуру".

Переболевшие COVID-19 или привившиеся от нового коронавируса должны вакцинироваться через шесть месяцев после получения иммунитета, добавил Дедков.

"Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, естественным путем или после вакцинации, он сохраняется в среднем шесть месяцев. Об этом говорят исследования, которые проводились за рубежом, говорят исследования, которые проводились нашими учеными. Поэтому рекомендации ВОЗ таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, необходимо прививаться и привитым, и не переболевшим, и переболевшим, но не привитым, и привитым и переболевшим - вне зависимости от категории после "последнего события" (получения иммунитета к SARS-CoV-2) надо отсчитать шесть месяцев и привиться", - сказал Дедков.

Он отметил, что это относится к вакцинации по эпидпоказаниям, именно такой период . "В дальнейшем, когда вакцинация войдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год", - сказал он.

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян, отвечая на вопрос о том, что делать людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19, сказал, что они должны соблюдать все меры защиты, которым уже больше года. "Нужно носить маску, пользоваться санитайзером, не участвовать в массовых мероприятиях и быть осторожным в контактах, соблюдать социальную дистанцию. Все эти правила уже известны, просто их нужно строго выполнять", - сказал он.-0-