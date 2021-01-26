Эксперты: мировые расходы на оборону в 2020 году увеличились на 1,9 процентных пункта

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые оборонные расходы увеличились в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли $1,9 трлн, показав непрерывный рост в течение семи лет, сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический центр Jane's. По данным издания, в 2020 году общий уровень мировых расходов на оборону достиг $1,93 трлн, что почти на $180 млрд больше, чем показатель 2010 года, составивший $1,75 трлн. Вместе с тем, как отмечают эксперты Jane's, ожидается, что рост мировых расходов на оборону замедлится в текущем году. Это связано с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Вероятно, что все регионы, за исключением Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, предпримут сокращения (оборонных затрат. - Прим. ТАСС) в 2021 году. Общемировые расходы на оборону достигнут наименьшего уровня с 2013 года. Возможно, что худшие последствия пандемии COVID-19 проявятся в 2022 году, когда правительства могут начать существенно ограничивать финансирование", - сообщил аналитик Jane's Эндрю Макдональд. Вместе с тем, по его мнению, впоследствии рост мировых расходов на оборону продолжится и к 2030 году может достигнуть $2,23 трлн. Наибольший рост оборонных бюджетов в 2020 году показала Европа: страны региона увеличили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона также существенно повысили размеры данной категории расходов. По мнению экспертов Jane's, этот рост сохранится и в ближайшем будущем. Согласно данным отчета, на страны региона в 2028 году придется 35% общемировых оборонных расходов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!