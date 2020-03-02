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02 марта 2020, 20:27

Экстренное заседание Совета ЕС по ситуации с мигрантами запланировано на 4 марта

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры внутренних дел 27 стран - членов Евросоюза 4 марта встретятся в Брюсселе, где рассмотрят возможности оказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС в связи с притоком мигрантов из Турции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

В повестке заседания - меры реагирования на решение Анкары не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких солдат в провинции Идлиб. Турция хочет добиться прекращения операции по освобождению Идлиба от поддерживаемых ею вооруженных формирований. Как написал сегодня в своем Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, около двух часов дня число беженцев, покинувших страну через провинцию Эдирне, которая граничит с Грецией, достигло 117 тыс. 677 человек.

Как сообщает ТАСС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении вместе с главами Европейского совета и Европарламента отправиться 3 марта на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов.-0-

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