Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Как сообщает ТАСС, британский монарх приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Пил оставил эту высшую придворную должность 1 апреля, проработав на данном посту более чем 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. 73-летний Пил собирался сложить полномочия еще в конце 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса согласился отсрочить свой уход на несколько месяцев. Паркер стал восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы.-0-