ЕС и Лондон обсудят сотрудничество в торговле, энергетике, рыболовстве, правоохранительных и судебных органов после Brexit

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми темами повестки переговоров об отношениях между Евросоюзом и Великобританией после Brexit станут торговля, энергетика и рыболовство. Официально переговоры стартовали 2 марта, но обсуждения начнутся 3 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии (ЕК).

Обсудят также сотрудничество правоохранительных и судебных органов, участие Великобритании в программах Евросоюза, урегулирование споров.

Это уже вторая фаза переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС. На первом этапе обсуждались условия, на которых Великобритания покинула сообщество, сейчас предстоит решить, как будут строиться отношения между Брюсселем и Лондоном, когда закончится переходный период.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода.-0-