ЕС кардинально пересмотрит миграционную политику

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз кардинально пересмотрит свою миграционную политику. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС, сообщает Euronews.

Проект нового пакта будет представлен уже на следующей неделе.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, договор должен стать более европейским и более гуманистическим. Среди прочего, Брюссель намерен упразднить Дублинское соглашение, возлагающее ответственность за размещение мигрантов на ту страну, через которую они въехали в Евросоюз. Вместо этого разработают общий механизм распределения миграционных потоков, который будет предусматривать и возвращение нелегалов обратно. Для этого ЕС должен выработать четкие критерии, кто имеет право на убежище, а кто нет.

Противники проекта, в том числе представители правых партий, заявляют, что все подобные предложения уже выдвигались в той или иной форме за пять лет миграционного кризиса, но единого подхода страны ЕС сформировать так и не смогли.

"Мы уже приняли сотни тысяч человек, а придется принять еще больше. Таким путем решить мировые проблемы невозможно, - заявила Беатрис фон Шторх из партии "Альтернатива для Германии". - Да, мы будем помогать, мы должны оказывать гуманитарную помощь, строить лагеря для беженцев. Это мы можем. Но нужно прекратить принимать людей, потому что дальше их будет только больше".

По данным Евростата, с начала миграционного кризиса в 2015 году в ЕС прибыли 2,5 млн человек, но это только те, кто зарегистрировался в итоге официально. Целый ряд стран Южной и Центральной Европы выступает за ужесточение миграционной политики, в том числе из соображений безопасности.-0-