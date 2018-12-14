ЕС отказал в повторных переговорах по Brexit

14 декабря, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit.

"ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается", - говорится в документе.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Великобританией, как только будет подписано соглашение о Brexit.

В соглашении останется предохранительный механизм, который должен сохранить Северную Ирландию в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании, чтобы обеспечить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Европейский совет также в очередной раз призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии.-0-