ЕС отказал в повторных переговорах по Brexit

14 декабря, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit.
"ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается", - говорится в документе.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Великобританией, как только будет подписано соглашение о Brexit.
В соглашении останется предохранительный механизм, который должен сохранить Северную Ирландию в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании, чтобы обеспечить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.
Европейский совет также в очередной раз призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии.-0-
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