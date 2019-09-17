ЕС откроет в Грузии школу для детей из стран "Восточного партнерства"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая европейская школа за пределами ЕС будет открыта в Грузии в 2023 году. Учиться в ней смогут и белорусские ребята. Об этом заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан во время визита в Тбилиси, сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Моим приоритетом на посту еврокомиссара было помочь молодым людям в соседних с ЕС странах получить больше возможностей, развить навыки и открыть для них новые перспективы трудоустройства. В этом контексте мы удвоили финансирование в рамках "Восточного партнерства" программ, предназначенных для молодежи и развития системы образования. Закладка европейской школы в Грузии является отличным примером наших стремлений принести пользу", - рассказал Йоханнес Хан.

Школа появится недалеко от Тбилиси на берегу озера Лиси. Планируется, что двери для первых учеников новое учреждения образования распахнет в 2023 году. Для них будут разработаны уникальные программы исходя из опыта грузинской, европейской и международной систем образования.

Учиться в европейской школе смогут ребята из Грузии и других стран "Восточного партнерства": Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины.-0-