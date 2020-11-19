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19 ноября 2020, 15:04

ЕС считает необходимым возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха - Боррель

Жозеп Боррель. Фото Reuters
Жозеп Боррель. Фото Reuters
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Евросоюза считает, что необходимо возобновить политические переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.

"Прекращение боевых действий - это только первый шаг к прекращению многолетнего нагорнокарабахского конфликта. ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", - отмечается в заявлении.

В связи с этим, по словам Борреля, ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке международного формата Минской группы ОБСЕ. "ЕС готов эффективно содействовать формированию прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, в том числе, где это возможно, посредством поддержки мер по стабилизации, постконфликтному восстановлению и укреплению доверия", - добавил он.

ЕС также призвал к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона. "ЕС настоятельно призывает все региональные субъекты воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня", - добавил Боррель, имея в виду заявление французского президента Эмманюэля Макрона на саммите ЕС в начале октября о фактах переброски Турцией сирийских боевиков в Нагорный Карабах. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС будет внимательно следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма мониторинга.

ЕС напомнил также о своем твердом неприятии применения силы, в частности кассетных боеприпасов и зажигательного оружия, в качестве средства урегулирования споров. "ЕС подчеркивает, что международное гуманитарное право должно соблюдаться, и призывает стороны выполнить договоренности об обмене военнопленными и репатриации человеческих останков, достигнутые в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ 30 октября в Женеве, - говорится в заявлении. - ЕС подчеркивает важность гарантирования гуманитарного доступа и наилучших возможных условий для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения перемещенных лиц в Нагорный Карабах и вокруг него".

Кроме того, Боррель подчеркнул важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. "Любые военные преступления, которые могли быть совершены, должны быть расследованы", - заявил он.-0-

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