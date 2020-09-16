ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз созовет глобальный саммит по здравоохранению в 2021 году в Италии. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

"Я созову глобальный саммит по здравоохранению в следующем году в Италии, которая будет председательствовать в Совете ЕС. Это покажет европейцам, что ЕС защищает их", - сказала она.

Это объявление было сделано в рамках первой части выступления фон дер Ляйен, которая была полностью посвящена ситуации с пандемией коронавируса. Она, по словам фон дер Ляйен, не демонстрирует тенденцию к снижению в ЕС. В связи с этим глава ЕК выступила с предложением создать Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза, а также займется созданием и распределением лекарств.-0-