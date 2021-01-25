ЕС утвердил концепцию об энергодипломатии для продвижения зеленой энергетики

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МИД ЕС утвердили сегодня концепцию об энергетической дипломатии, нацеленной на продвижение зеленой энергетики в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Как подчеркнули в Совете, главная цель энергетической дипломатии ЕС - ускорить глобальный энергетический переход, продвигая энергоэффективность и развитие технологий возобновляемых источников энергии. "В то же время энергодипломатия ЕС будет направлена на торможение инвестиций в инфраструктурные проекты по развитию традиционных источников энергии в третьих странах, если они не будут создаваться на принципах энергетической нейтральности (с использованием дополнительных способов очистки или компенсации углеродных выбросов. - Прим. ТАСС). ЕС также будет поддерживать все усилия по снижению углеродных выбросов", - говорится в заявлении.

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