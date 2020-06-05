ЕС вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня. Об этом заявила 5 июня еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

По словам Ильвы Йоханссон, Еврокомиссия рекомендует странам - членам ЕС начать открывать внешние границы сообщества в начале июля. "Мы должны рассмотреть восстановление поездок к началу июля", - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что открытие внешних границ должно происходить сообща. "Нам надо обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми", - отметила Ильва Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами и обнародует финальную рекомендацию. Однако, как подчеркнула еврокомиссар, последнее слово по границам всегда остается за каждой из стран ЕС.

Ранее государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас сообщила, что закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить еще на две недели, то есть до конца июня.-0-