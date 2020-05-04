ЕС выделил 1 млрд евро на глобальные разработки вакцины от COVID-19

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз выделил 1 млрд евро на международные разработки вакцины и лекарств от коронавируса нового типа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины, сообщает Reuters.

"Миру придется жить с коронавирусом, пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для разработки вакцины и средств диагностики, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать 7,5 млрд евро. Это только начало: сегодня стартует продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время онлайн-конференции заявила, что Германия выделит 525 млн евро на разработку вакцины от коронавируса нового типа и еще 1,3 млрд евро на укрепление глобальной системы здравоохранения. Ангела Меркель подчеркнула, что эта пандемия является глобальным вызовом. "Мы ее сможем победить только на глобальном уровне", - заявила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна внесет дополнительные 500 млн евро на финансирование разработок вакцины и лечения COVID-19.

О выделении 125 млн евро заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Выступая на виртуальной конференции, он уточнил, что Испания внесет 50 млн евро в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации и 75 млн евро в Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Норвегия, не являющаяся членом ЕС, также выделит более 1 млрд евро на глобальную разработку вакцин против COVID-19 и других заболеваний, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Она также выразила сожаление, что Соединенные Штаты Америки прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и не принимают участие в донорской онлайн-конференции. Эрна Сульберг подчеркнула: западные страны должны помочь развивающимся государствам преодолеть пандемию, чтобы предотвратить долгосрочные проблемы в будущем. "Без лекарств и вакцины многим странам грозят серьезные экономические трудности, проблемы с безопасностью, окружающей средой и миграцией", - отметила она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале конференции отметил, что для разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере впятеро большая сумма, чем 7,5 млрд евро. Также он призвал к тому, чтобы любое разработанное лечение от COVID-19 было доступно каждому. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус при этом подчеркнул: "Конечным показателем успеха будет не то, насколько быстро мы сможем разработать инструменты для борьбы с COVID-19. Важным является также и распределение этих инструментов поровну. Никто из нас не может принять мир, в котором одни люди защищены, а другие - нет".

Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия (как председатель G20), Франция и Япония, сообщает ТАСС. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

С момента вспышки COVID-19 в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли.-0-