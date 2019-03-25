ЕС завершил подготовку к возможному Brexit без сделки

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз завершил подготовку к Brexit без сделки, который может состояться 12 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В сообщении отмечается, что выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным. В настоящее время Еврокомиссия оказывает необходимую помощь различным европейским организациям в разработке чрезвычайных мер на случай "жесткого" Brexit.

"Хотя сценарий Brexit без сделки является нежелательным, ЕС готов к нему", - отмечается в пресс-релизе.

Еврокомиссия представила 19 законопроектов на случай Brexit без соглашения, 17 из них уже одобрены Европейским парламентом и Европейским советом, в настоящее время осуществляется процедура их официального утверждения. Два оставшихся документа будут окончательно согласованы в установленном порядке. В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что односторонние меры ЕС, затрагивающие политическую, экономическую, социальную, правовую сферы, не смогут компенсировать последствия Brexit "без сделки", если предприятия и организации не подготовятся к подобному сценарию.

Согласно пресс-релизу, в случае "жесткого" Brexit Великобритания станет третьей страной, в отношении которой не будут действовать никакие переходные механизмы. Отсутствие переходного периода приведет к серьезным затруднениям для граждан и бизнеса обеих сторон. При подобном сценарии отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным правом, в том числе правилами Всемирной торговой организации. Поскольку граждане Великобритании больше не будут являться гражданами ЕС, они будут подвергаться дополнительным проверкам при въезде на территорию Евросоюза, что обернется задержками на границе.

Ранее, 21 марта, по просьбе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Европейский совет дал согласие на отсрочку Brexit до 22 мая 2019 года при условии, что соглашение, разработанное представителями ЕС совместно с британским правительством, будет одобрено парламентом Соединенного Королевства не позднее 29 марта 2019 года. В противном случае Brexit может быть отложен лишь до 12 апреля 2019 года. Не исключено, что если к этому времени руководству Великобритании не удастся разработать оптимальный план действий, страна покинет ЕС без соглашения.-0-