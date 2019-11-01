Еще двум подозреваемым в гибели 39 человек в Эссексе предлагают сдаться правоохранителям

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция, расследующая дело о гибели 39 человек в грузовике-рефрижераторе в Эссексе, обратилась к еще двум подозреваемым с просьбой добровольно сдаться правоохранительным органам, сообщает Reuters .

Новыми подозреваемыми стали братья Ронан и Кристофер Хьюз. Полиция получила информацию о том, что между владельцем грузовика и Ронаном Хьюзом был заключен договор аренды транспортного средства. Полиция считает, что братья могут иметь решающую роль в расследовании.

Ранее в Великобритании по этому делу были задержаны двое. Они обвиняются в действиях, которые привели к смерти 39 человек, а также в участии в торговле людьми. 28 октября в магистратском суде Челмсфорда водителю грузовика - 25-летнему Мо Робинсону из графства Арма в Северной Ирландии - предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, отмывании денег, сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.

Полиция Эссекса получила 23 октября около 13.00 по местному времени сообщение об обнаружении грузовика в промышленной зоне в Грейсе (юго-восток Великобритании). Прибывшие на место полицейские нашли внутри грузового контейнера 39 замерзших тел. Температура воздуха в рефрижераторе может опускаться ниже минус 25 градусов. Грузовик прибыл в Эссекс из Зебрюгге (Бельгия) днем 23 октября. Как утверждают близкие к следствию источники, водитель мог не знать о планах по контрабанде людей через границу и сам сообщил в полицию о содержимом рефрижератора.

Подобные трагедии уже происходили ранее. В 2000 году в грузовом контейнере в Дувре (графство Кент, Великобритания) были обнаружены тела 58 китайцев.-0-