Эстония открыла десять международных авиамаршрутов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из аэропорта в столице Эстонии Таллине с первой недели июня открыты 12 маршрутов, в том числе в десять пунктов назначения в девяти иностранных государствах, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Ежедневные рейсы осуществляются в Хельсинки, Ригу, Амстердам и Вильнюс. Четыре раза в неделю из Таллина можно улететь во Франкфурт, три раза - в Копенгаген, Париж и Вену, два раза - в Осло и Берлин. Кроме того, по выходным осуществляются местные рейсы в эстонские города Сааремаа и Хийумаа.

В некоторых авиакомпаниях ношение защитной маски на борту самолета является обязательным. Кроме того, провожающих и встречающих просят не входить в здание терминала таллинского аэропорта.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Эстонию без карантина могут въезжать граждане 24 стран Европы, в которых распространение коронавируса не превышает 15 человек на 100 тыс. населения. Требование двухнедельного карантина после въезда в Эстонию продолжает действовать в отношении жителей Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Ирландии, Великобритании и Испании. Однако список стран будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.-0-