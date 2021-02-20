Эстония снова усиливает карантинные ограничения

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эстонии с 22 февраля возобновляют действие некоторых карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ERR.

В частности, учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение (кроме специализированных школ или классов для детей с особыми потребностями). Тем не менее, в учебные заведения можно будет приходить на консультации.

Также ограничивается работа кружков и курсов. Спортивные тренировки в помещениях будут разрешены только индивидуально с тренером или в паре, если речь идет о таких видах спорта, как теннис. В спортзалах заполнять помещения разрешено не более чем на 50%, бассейны и сауны временно закрывают. На открытом воздухе тренироваться и проводить различные занятия могут группы до 50 человек.

Ресторанам разрешается заполнять не более 50% мест, при этом необходимо обеспечить 2-метровую дистанцию между столами. За одним столом могут собираться не более шести человек.

Публичные, религиозные собрания и развлекательные мероприятия в помещениях, где нет фиксированных мест, разрешены с соблюдением заполнения на 50% и в целом не более 200 человек, а под открытым небом - не более 250.

В правительстве Эстонии объяснили, что ограничения необходимы для сдерживания вируса, темпы распространения которого становятся опасными. Так, на прошлой неделе показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 21%, а количество госпитализаций - на 12%.-0-