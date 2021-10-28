Евродепутат: пока в ЕС растут заборы из колючей проволоки, мигранты умирают

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В приграничные районы Польши и Литвы хлынули мигранты, местные власти пытаются не пропускать их дальше. Растут заборы из колючей проволоки, а тем временем на границе уже погибли как минимум 8 человек. От превращения Евросоюза в "крепость" предостерегают правозащитники, борцы за человеческое достоинство, сторонники свободного перемещения людей, пишет Euronews.

В последние годы жестко обращались с нелегальными мигрантами Венгрия и Греция. Теперь к подобной практике прибегает Польша и страны Прибалтики, отмечает евродепутат из Нидерландов Тенеке Стрик, побывавшая только что у внешних рубежей ЕС.

"Венгрия единственная из стран - членов ЕС легализовала так называемый push back, то есть выталкивание обратно тех, кто проник через границу, - сказала Тенеке Стрик. - Европейский суд неоднократно указывал, что это абсолютно противоречит законодательству ЕС. Теперь Литва, Польша и Латвия легализуют подобную практику".

По мнению евродепутата, Еврокомиссия должна вмешаться в эту ситуацию. "Еврокомиссия должна занять твердую и последовательную позицию по отношению к этим трем странам, чтобы опасные прецеденты не распространялись. Если Брюссель не примет мер, то, боюсь, и другие столицы ЕС возьмут на вооружение ту же политику", - говорит Тенеке Стрик.

Гораздо более крупным был миграционный кризис 2015 года, когда до Евросоюза через Средиземное море добрались тысячи людей. Тогда лишь малую их часть удалось забрать из Италии и Греции для равномерного распределения по ЕС. При этом мигрантов в то время отказались принимать в основном восточноевропейские страны ЕС. С тех пор руководство ЕС разработало Пакт по миграции и убежищу, но процесс его утверждения наткнулся на парламентское сопротивление.

"Что бы ни происходило сейчас с пактом, без него странам-членам не приходится действовать в правовом вакууме, - сказала глава Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард. - У них есть четкие обязательства в соответствии с международным правом и законодательством ЕС. Поэтому вопиющее несоблюдение этих обязательств и терпимость к нарушениям, особенно на границах, вызывает большое беспокойство".

В отсутствие миграционного пакта страны рассматривают возможность строительства на границе заградительной стены. Европейские политики указывают, что подобное не удалось малопопулярному среди них экс-президенту США Дональду Трампу. Они также не могут примириться с тем, что на такое сооружение пойдут деньги налогоплательщиков. Кроме того, возникают негативные ассоциации с Берлинской стеной, отмечает Euronews.-0-