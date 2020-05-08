Еврогруппа согласовала программу ЕС для борьбы с пандемией в 240 млрд евро

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала финансирование программы экстренной помощи странам ЕС для борьбы против пандемии суммарным объемом 240 млрд евро, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято сегодня по итогам видеоконференции. "Мы согласовали параметры и нормы программы кризисной поддержки в условиях пандемии, доступной всем странам ЕС", - говорится в документе. Программа экстренной помощи должна начать действовать с 1 июня. Ранее, в апреле, Еврогруппа согласовала план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму 500 млрд евро. Программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.-0-