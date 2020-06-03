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03 июня 2020, 17:23

Еврокомиссия предложила выделить 24 млрд евро на восстановление сельского хозяйства в ЕС

Йоханнес Хан. Фото europeansting.com
Йоханнес Хан. Фото europeansting.com
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить на восстановление сельского хозяйства Евросоюза 24 млрд евро из своего фонда "ЕС нового поколения", который должен обеспечить финансовую поддержку в 750 млрд евро на ближайшие семь лет для восстановления экономики ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, представляя в Европарламенте эту инициативу, сообщает ТАСС.

"Фонд "ЕС нового поколения" предусматривает предоставление дополнительного финансирования аграрного сектора в рамках общей аграрной политики ЕС. Эти средства позволят нам улучшить процесс восстановления после кризиса в сельском хозяйстве", - заявил Йоханнес Хан.

Еврокомиссия представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии 27 мая. Средства из него будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма (750 млрд евро) будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, для ее планового погашения к 2058 году потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС в будущем.

Теперь создание этого фонда должно быть утверждено странами сообщества в Совете ЕС и политическими партиями Евросоюза в Европарламенте.-0-

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