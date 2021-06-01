Еврокомиссия с 1 июля ослабит ограничения на путешествия внутри ЕС

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия решила с 1 июля для граждан, живущих в ЕС и полностью прошедших вакцинацию против COVID-19, отменить все карантинные обязательства, сообщает The Guardian.

С 1 июня на территории Евросоюза гражданам, получившим противокоронавирусную прививку, будут выдавать цифровые паспорта COVID, которые позволят путешествовать по странам сообщества. Дети в возрасте до 6 лет, путешествующие с привитыми родителями, не будут проходить тест.

В дополнение к отмене карантина для полностью вакцинированных с 1 июля комиссия предложила, чтобы все, кто прибыл из "зеленого" региона ЕС, например из Западной Финляндии, где за 14-дневный период было зарегистрировано менее 25 случаев на 100 тыс. человек, будут полностью освобождены от ограничений, а те, кто прибыл из "оранжевой" зоны, где было зафиксировано 75 случаев на 100 тыс. человек за предыдущие 14 дней, должны пройти тест перед отъездом.

"Европейцы должны наслаждаться безопасным и расслабляющим летом. По мере проведения вакцинации мы предлагаем постепенно сокращать меры, связанные с поездками, скоординированно с помощью нашего общего инструмента: цифрового сертификата COVID. Это внесет ясность и предсказуемость, когда мы возобновим бесплатное путешествие по ЕС", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.-0-