Еврокомиссия выступила за сохранение открытыми границ внутри Шенгена в условиях пандемии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) заявила о необходимости сохранения открытыми границ внутри Шенгенского пространства, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, бороться с распространением которой предлагается иными средствами. Об этом говорится в опубликованных сегодня предложениях ЕК о дополнительных мерах по борьбе с пандемией в ЕС, сообщает ТАСС.

"Свобода перемещений внутри ЕС и Шенгенского пространства - это важное достижение европейской интеграции. Еврокомиссия работает над тем, чтобы обеспечить безопасное перемещение внутри Европы, - говорится в документе. - Граждане и бизнес хотят прозрачности и предсказуемости. Все остающиеся меры контроля на внутренних границах, связанные с коронавирусом, должны быть отменены".

Вместо ограничений на перемещения внутри ЕС Еврокомиссия предложила странам сообщества единую стратегию тестирования, в том числе лиц, направляющихся в другие государства сообщества, с взаимным признанием результатов тестов. Еврокомиссия также предлагает создать единые нормы карантинов при перемещении по Европе, а также запустить в ноябре в Евросоюзе единую систему отслеживания пассажиров, особенно оговаривая необходимость полного соблюдения принципа защиты персональных данных.

Быстрое распространение пандемии в Европе фактически способствует сохранению границ открытыми, поскольку, в отличие от весенней вспышки коронавируса, сейчас показатели распространения болезни достаточно близки по всем странам Евросоюза, таким образом исчезает резон для отдельной страны блокировать свои границы, чтобы закрыться от "более заразных" соседей. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в красную зону по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку в 120 случаев за последние две недели на 100 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44 млн человек, более 1,16 млн умерли.-0-