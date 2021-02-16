Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу на TikTok

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Европейскую комиссию на социальную сеть TikTok, которая пользуется популярностью среди детей и подростков, сообщается на сайте организации.

Основываясь на результатах исследования, BEUC утверждает, что TikTok нарушает права потребителей в странах ЕС и не может защитить детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента. BEUC также обвиняет соцсеть в нарушении авторских прав.

"Всего за несколько лет TikTok стало одним из самых популярных приложений для социальных сетей с миллионами пользователей по всей Европе. Но TikTok подводит своих пользователей, массово нарушая их права. Мы обнаружили целый ряд нарушений прав потребителей и поэтому подали жалобу на TikTok", - заявила генеральный директор Европейской организации по защите прав потребителей Моник Гойенс.

BEUC уже уведомила власти стран ЕС о нарушениях в работе социальной сети и призвала провести расследование.-0-