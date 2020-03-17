Европейские эксперты считают бессмысленным закрывать границы в условиях коронавируса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд европейских экспертов высказываются о неэффективности закрытия границ в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает EUobserver.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что вирус будет распространяться, даже если границы между государствами будут закрыты. "Вирус уже находится в Германии, в Европе, к этой мысли мы должны привыкнуть", - заявил Йенс Шпан.

"Рано или поздно придется пропустить людей внутрь или наружу, а затем он снова начнет распространяться", - считает министр.

Главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл назвал "совершенно бессмысленными" меры по закрытию границ. "Мне очень трудно понять, как это могло бы помочь нам. Нет исследований, которые бы показали это. Напротив, это нанесет нам экономический ущерб", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "общие запреты на поездки не рассматриваются ВОЗ как наиболее эффективные". Она предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб.

"Единый рынок должен функционировать. Это плохо, когда государства-члены (Евросоюза) предпринимают односторонние действия, потому что это всегда вызывает эффект домино и не позволяет срочно обеспечить пациентов, больницы, медицинский персонал необходимым оборудованием", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Озабоченность главы Еврокомиссии в вопросе закрытия госграниц разделяет и министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг: "Транспортная система должна работать, когда речь идет о продуктах питания и медицинских материалах, чтобы мы не создавали проблем друг другу в случае кризиса".

О том, что закрытие границ не является адекватным ответом на распространение коронавируса, ранее высказывалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов", - заявляла канцлер. На ее взгляд, необходимой мерой мог бы стать домашний карантин, который, в частности, позволил бы ограничить распространение заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они заражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Касательно коронавируса COVID-19 эксперты ВОЗ рекомендуют проводить гигиену рук, носа и глаз, использовать антисептики на спиртовой основе, избегать контактов с людьми с симптомами ОРИ, при чихании и кашле прикрывать рот салфеткой. При малейших признаках заболевания нужно обратиться за медицинской помощью.-0-