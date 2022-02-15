Европейское бюро ВОЗ выпустит новый отчет по вопросам неравенства в лечении рака у детей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю Международного дня детей, больных раком, Европейское бюро ВОЗ выпустит новый отчет, посвященный вопросам неравенства в отношении лечения рака у детей, сообщил журналистам директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

В докладе рассматривается проблема неравенства в сфере диагностики и лечения рака у детей. "Положительный момент заключается в том, что до 90% случаев рака у детей может быть излечимо. В то же время в некоторых странах показатели выживаемости онкобольных детей достигают всего лишь 20%. Это неравенство еще больше усугубляется на дальнейших этапах жизни, поскольку диагноз негативно сказывается на возможностях и будущем этих детей и их семей", - сказал Ханс Клюге.

"Если мы сможем обеспечить, чтобы системы здравоохранения смогли вновь (несмотря на пандемию COVID-19. - Прим. БЕЛТА) уделять надлежащее внимание оказанию онкологической помощи, мы сможем разорвать порочный круг, разрушающий будущее детей, к которым судьба уже была так несправедлива", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.-0-